НБУ меняет эмиссионную схему - облигации Нафтогаза впервые опробовал частник
ОВГЗ "Нафтогаза", выпущенные для пополнения капитала НАК, выкупил частный "Дельта Банк". Это является первым наглядным примером того, что Нацбанк меняет механизм привлечения свободного ресурса...
«Нафтогазу», похоже, становится все труднее обналичивать облигации внутреннего государственного займа, выпуском которых Кабинет министров решил увеличить капитал НАК. Эти оборотные средства необходимы компании для расчетов за поставленный в Украину российский газ. О проблемах с ОВГЗ говорит тот факт, что в апреле «Нафтогаз» впервые продал их частному финучреждению - «Дельта Банку», который, видимо, на этой сделке неплохо заработает. Ранее средства для газовых расчетов привлекались путем подобных операций с госбанками - «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком».
Спустя практически месяц, 26 мая, на веб-портале «Государственные закупки» было обнародовано объявление «Нафтогаза» о проведении тендерной процедуры закупки облигаций (обратного выкупа), согласно законодательству. Другими словами, речь идет об ОВГЗ, проданных «Дельта Банку». Несмотря на соблюдение выписанных норм, остается вопрос – что означает на деле данная сделка государственного нефтегазового монополиста с частным банком?
Начнем сначала. Согласно «Обоснованию применения процедуры закупки у одного участника», для сбалансирования финансовых потоков «Нафтогаз» 20 апреля т.г. обратился в 38 крупнейших по размеру собственного капитала отечественных банков (первые две группы банков согласно данным сайта НБУ) с ходатайством до 26 апреля т.г. представить свои предложения относительно выкупа ОВГЗ.
Однако, к отмеченному сроку были получены ответы только от двух банков: «Ощадбанк» сообщил об отсутствии возможности выкупить ОВГЗ, а вот «Дельта Банк» проинформирвоал о готовности провести сделку 28 апреля.
|***Выкупу подлежали ОВГЗ сразу четырех серий с кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224. Номинал облигации - 1 тыс. грн., количество облигаций - 1,25 млн. шт. Общий объем выкупаемых банком облигаций составил 5 млрд. грн. Доходность ОВГЗ - 9,5% годовых.
При продаже ОВГЗ речь шла о сумме 5 млрд грн., цена предложения к выкупу значительно выше. Фактически «Дельта Банк» заработает 207,4 млн. грн. Кроме того, стоит учесть, что на август-сентябрь 2011 г. запланированы выплаты купонного дохода по указанным гособлагациям.
|***Выплаты купонного дохода состоятся: UA4000115190 — 14 сентября 2011 года (купонный платеж за 1 облигацию — 43,85 грн.), UA4000115208 — 24 августа 2011 года (38,37 грн.), UA4000115216 — 21 сентября 2011 года (45,67 грн.), UA4000115224 — 31 августа 2011 года (40,19 грн.).
В чем риски и в чем выгода и кому? Все просто - если «Нафтогаз» до августа не выкупит ценные бумаги, то «Дельта Банк» получит дополнительно более 210 млн. грн. купонного дохода.
Участие «Дельта Банка» в операциях с ОВГЗ «Нафтогаза» стало для экспертов неожиданностью, но только в части готовности банка найти значительный ресурс для выкупа гособлигаций. При этом существует мнение, что в этой истории не обошлось без госфинучреждений.
Как отмечает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, «участие «Дельта-Банка» в операции с «Нафтогазом» стало сюрпризом для всего рынка. В то же время, нельзя утверждать однозначно, что в этой схеме не был задействован один из государственных банков. Мы не можем сказать, откуда получил финансирование сам «Дельта-Банк» для проведения такой операции и не исключено, что средства им были получены у одного из госбанков».
Между тем, по словам начальника отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александра Печерицына, «правительство и госкомпании давно намеревались привлекать частные банки к покупке гособлигаций, которые направляются на пополнение капитала госкомпаний. Поэтому в данном аспекте такая покупка не выглядит странной, но является несколько неожиданной относительно готовности банка купить эти ценные бумаги».
По мнению С.Фурсы, желание правительства привлечь частные банки для операций с «капитализационными ОВГЗ» вполне объяснимо, ведь это позволит снять нагрузку с госбанков, прежде всего с «Ощадбанка».
«Укрэксимбанк» традиционно держится в стороне от «Нафтогаза» и правительство не спешит повышать его риски. Вместе с тем, «Ощадбанк» уже слишком сильно вовлечен в операции с НАК и дальнейшее привлечение негативно отразится на восприятии риска банка внешними инвесторами», - считает С.Фурса.
Кроме того, как отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, привлечение частных банков к выкупу ОВГЗ позволило бы Нацбанку отойти от эмиссионной схемы, которая существовала при обналичивании госбумаг через «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», путем использования механизма рефинансирования.
«Сейчас основная задача НБУ не увеличивать денежную массу, а привлекать деньги из банковской системы. Видимо, ситуация с «Дельта Банком» является первым наглядным примером, что будут попытки найти свободный ресурс у частных банков», - подчеркнул Н.Ивченко.
Что касается "Дельта-банка", то официальных релизов не было обнародовано ни собственно по сделке, ни в частности, по источникам ресурсов для выгупа ОВГЗ.
И все же довольно странно, что из 38 крупнейших банков, которым «Нафтогаз» направил предложение, ответили НАК только два. Среди возможных причин отсутствия предложений эксперты называют: ориентир на другие направления инвестирования, отсутствие значительных ресурсов, а также определенные предварительные договоренности. Последнее более правдоподобно…
Савва Алексеев (УНИАН)