"Укравтодор" в этом году должен выплатить 4,3 млрд. грн. по кредитам
13:01, 09 июня 2011Финансы
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"Укравтодор" в текущем году должен осуществить 4,3 млрд. грн. выплат по возмещению и обслуживанию кредитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Владимир ДЕМИШКАН.
«Мы должны выплатить 4,3 млрд. грн. Это общая сумма и по выплатам по кредитам, и по их обслуживанию», - сказал он.
При этом В.ДЕМИШКАН отметил, что никаких проблем с выплатами на сегодняшний день не ожидается. «Я не вижу сегодня никаких проблем», - сказал он.
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