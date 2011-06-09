"Укравтодор" в этом году должен выплатить 4,3 млрд. грн. по кредитам

"Укравтодор" в текущем году должен осуществить 4,3 млрд. грн. выплат по возмещению и обслуживанию кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Владимир ДЕМИШКАН.

«Мы должны выплатить 4,3 млрд. грн. Это общая сумма и по выплатам по кредитам, и по их обслуживанию», - сказал он.

При этом В.ДЕМИШКАН отметил, что никаких проблем с выплатами на сегодняшний день не ожидается. «Я не вижу сегодня никаких проблем», - сказал он.