В сотне богатейших украинцев каждый четвертый - выходец из Донецкой области

Среди ста самых богатых украинцев каждый четвертый - выходец из Донецкой области и член Партии регионов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий СЫЧ, таковы результаты ежегодного рейтинга ста самых богатых людей Украины "Золотая сотня", который публикует это издание.

По его информации, суммарная стоимость активов членов Партии регионов, которые находятся в первой сотне самых богатых украинцев, составляет 32 млрд. долл., что, к примеру, в 10 раз больше суммарного состояния членов БЮТ, входящих в сотню. "Никогда еще ни одна политическая сила в Украине не была настолько богаче остальных", - отметил главред "Корреспондента".

В частности, самым богатым украинцем является член Партии регионов Ринат АХМЕТОВ, стоимость активов которого, в соответствии с данными рейтинга, за прошедший год выросла с 17,8 млрд. до 25,6 млрд. долл. Таким образом, как отмечают авторы рейтинга, Р.АХМЕТОВ стал самым состоятельным бизнесменом не только в Украине, но и на всей территории СНГ. К примеру, состояние самого богатого человека России Владимира ЛИСИНА оценивается в 24 млрд. долл.