Азаров поручил создать рабочую группу по развитию налоговой и таможенной служб

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на сегодняшнем заседании Кабинета министров поручил членам правительства создать рабочую группу по подготовке концепции развития налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник Министерства финансов Украины Виктор КОСАРЧУК.

По его словам, вопрос о реформировании и развитии налоговой и таможенной служб, который был внесен на рассмотрение сегодняшнего заседания Кабмина, был снят с повестки дня, поскольку до сих пор не решен ряд спорных вопросов по этой теме.

Напомним, 18 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов в течение недели завершить подготовку программы реформирования налоговой и таможенной служб.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ еще в марте поручил в течение месяца подготовить такую программу, однако до сих пор она не вынесена на рассмотрение правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, в результате реформирования таможенная и налоговая службы должны превратиться из «сугубо фискальных» в органы «защиты экономических интересов Украины».