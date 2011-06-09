Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9870-7,9920 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9895/7,9950, к 12:00 сузился спрэд - 7,9895/7,9915. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9870/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2883/0,2887, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2882/0,2885. К закрытию торгов понизились - 0,2881/0,2883.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7175 (-0,0425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4575/1,4645.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6950/11,7045, к 12:00 цены ушли вниз - 11,6840/11,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,6610/11,6745.