Налоговики Тернопольской области в январе-мае доначислили 2,4 млн. грн. НДС

Работники Государственной налоговой администрации в Тернопольской области в январе-мае этого года доначислили 2,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе администрирования НДС областной ГНА, в целом в мае 2011 года плательщиками НДС в области было подано 2959 деклараций, в том числе 2409 юридическими и 550 физическими лицами. Ими задекларировано к уплате в бюджет 25,5 млн. грн., что на 4,4 млн. грн. больше, чем в мае 2010 года.

При проверках документов в части администрирования НДС в 278 случаях были обнаружены нарушения и доначислено 2,4 млн. грн. НДС.

В отделе администрирования НДС также сообщили, что в апреле 2011 года в государственный бюджет плательщики Тернопольской области оплатили 24 млн. грн. НДС.