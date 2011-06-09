Рискоориентированная система дополнительно привлечет 1-1,5 млрд. грн. налогов ежемесячно

Внедрение рискоориентированной системы мониторинга будет способствовать дополнительному привлечению 1-1,5 млрд. грн. налогов ежемесячно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Там отмечают, что только в марте-апреле 2011 года госбюджет дополнительно получил почти 2 млрд. грн. добровольно перечисленного НДС. Достичь этого далось, в первую очередь, за счет исследования взаимоотношений налогоплательщика с его контрагентами. Речь идет о полном отслеживании цепей прохождения товаров (работ).

На сегодня налоговики отрабатывают 3677 предприятия-«выгодополучателей», 2402 предприятия-«транзитера», 1490 «налоговых ям».

Данные меры будут способствовать дополнительному привлечению 1-1,5 млрд. грн. налогов ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года количество проверок субъектов хозяйствования постоянно уменьшается. В I квартале 2011 года - на 18% (с 6,1 тыс. до 5 тыс.), в частности, в марте плановых проверок юридических лиц проведено на 32,1% меньше по сравнению с мартом 2010 года (1 440 против 2 123).