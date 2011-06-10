На сегодняшних торгах евро может восстановить позиции - эксперт

На торгах в пятницу, 10 июня, после резкого движения вниз евро может вернуться к уровню 1,4600. Фунт также будет стремиться вверх - к отметке 1,6450, которую ему никак не удается преодолеть на текущей неделе, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, после заявлений, сделанных главой ЕЦБ в четверг, евро и доллар США, по сути, оказались в одинаковом положении, поскольку и в США, и в ЕС, скорее всего, ставки будут повышаться медленнее, чем того бы хотелось участникам рынка. И если раньше были предпосылки к тому, что ЕЦБ может повысить ставку сразу несколько раз в этом году, то сейчас таковых практически нет, а после июльского повышения может наступить затишье в вопросе поднятия ставок.

На пятницу намечено очередное выступление главы ЕЦБ, которое пройдет во Франкфурте и на которое стоит обратить самое пристальное внимание. Кроме того, участники рынка будут следить за такими новостями, как изменение объёма промышленного производства Великобритании, уровень безработицы в Канаде, а также индекс потребительских цен в Германии, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.