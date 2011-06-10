Янукович поручил ГПУ и КМУ проверить законность работы коммерческих фирм при госструктурах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральной прокуратуре вместе с Кабинетом министров проверить законность работы коммерческих фирм при государственных структурах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на заседании Комитета по экономическим реформам.

Президент заметил, что сегодня в государстве нет четкого понимания количества административных услуг и того, какие структуры имеют или могут их предоставлять.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, присутствующему на заседании, В.ЯНУКОВИЧ спросил, когда будет прекращена практика содержания за государственные средства предприятий, которые созданы разными ведомствами. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что большинство таких фирм проводят коррупционные действия.

В ответ Н.АЗАРОВ сказал, что с 1 января текущего года большинство таких структур должны были быть ликвидированы, поскольку, по словам премьера, органы прокуратуры должны проверить, на каких основаниях работают существующие сегодня подобные фирмы.

В.ЯНУКОВИЧ, заметил, что государственные структуры, которые создали подобные посреднические компании, финансируются из государственного бюджета, и при этом еще заставляют граждан дополнительно платить за предоставление различных услуг. Он добавил, что большое количество таких услуг - “надуманные”.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ обратился к присутствующему на заседании генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и сказал: “Будем заставлять Генеральную прокуратуру сделать тщательный анализ вместе с Кабинетом министров, кто сейчас стимулирует эту систему и кто оказывает сопротивление”.