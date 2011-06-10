Акимова рассказала, на что надеется Администрация Президента относительно МВФ

В Администрации Президента Украины надеются на скорое принятие решения о дате приезда миссии Международного валютного фонда в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ делает особый акцент на сотрудничестве с МВФ.

По ее информации, сейчас идут технические консультации о том, когда могут приехать представители фонда для выяснения технических вопросов, которые предшествуют приезду формальной миссии.

Как сказала И.АКИМОВА, работа с представителями МВФ ведется постоянно, представительство МВФ в Украине находится в постоянном контакте как с правительством Украины, так и Национальным банком.

«Сотрудничество продолжается. Надеемся, что в скором будущем будет принято обеими сторонами решение о том, когда может приехать формальная техническая миссия», - сказала И.АКИМОВА.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, на сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных средствах Международного валютного фонда.

«Когда мы сегодня ведем переговоры с МВФ, мы исходим из абсолютно изменившейся ситуации. Во-первых, у нас нет никакой потребности немедленно получать кредиты МВФ. У нас достаточно ресурсов, чтоб самим расплачиваться по своим внешним обязательствам. Это первое и самое главное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается, Украина проводит изменения в системе тарифообразования, пытаясь избежать необходимости повышения цены на газ, а также готовит проведение взвешенной пенсионной реформы.

По его словам, решение этих вопросов является основным в переговорах с МВФ. «Мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из этих двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет», - сказал Н.АЗАРОВ.