Нацбанк расширил доступ к валютному кредитованию

Национальный банк Украины расширил доступ к валютному кредитованию, изменив требования относительно формирования резервов под кредиты для производства товаров, цены на которые регулируются государством.

Это предусмотрено постановлением НБУ от 31 мая 2011 года №170, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 6 июня 2011 года №677/19415. Текст постановления имеется в распоряжении УНИАН.

Данным постановлением НБУ внес изменения в Положение о формировании резервов для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков, разрешив банкам формировать резервы по валютным кредитам производителям продукции с госрегулированием цен по тем же нормативам, что и для кредитов предприятиям, получающим валютную выручку.

«Банк рассчитывает резерв по кредитам в инвалюте, предоставленным заемщикам - хозяйствующим субъектам, по коэффициентам резервирования 2%, 7%, 25%, 60%, 100% в зависимости от категории каждой отдельной операции без оценки наличия источников поступлений валютной выручки при условии, что кредит предоставлен для производства заемщиком товаров, работ, услуг, по которым осуществляется госрегулирование цен и тарифов, которые утверждаются не реже одного раза в месяц исходя из официального курса гривни», - говорится в постановлении НБУ.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.