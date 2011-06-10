Межбанк: закрытие торгов - 7,9885/7,9915 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9905/7,9940, к закрытию торгов ценовые уровни понизились - 7,9885/7,9915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2872/0,2875, к закрытию торгов цены снизились до 0,2869/0,2870. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8425 (+0,1275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4445/1,4550.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5660/11,5730, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,5580/11,5685.