Налоговики выявили 705 фактов проведения азартных игр через интернет-залы

Сотрудники налоговой милиции с начала действия Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» установили 705 фактов проведения азартных игр через интернет-залы.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины, переданном агентству УНИАН.

Так, согласно сообщению, в мае текущего года в г. Киеве работники налоговой милиции прекратили деятельность интернет-клуба, который предоставлял развлекательные услуги. Изъято 17 игровых автоматов, 10 единиц компьютерного оборудования общей ориентировочной стоимостью 1 млн. 148 тыс. грн., а также 3,9 тыс. грн., полученные от осуществления противоправной деятельности.

Всего с начала действия Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» изъято игрового оборудования на сумму 51,1 млн. грн. В органы внутренних дел передано 569 материалов для возбуждения уголовных дел, составлено 68 административных протоколов.

В ГНСУ отметили, что за занятие игорным бизнесом предусмотрен штраф в размере 8 тыс. минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования и перечислением в государственный бюджет Украины прибыли (дохода) от такой деятельности.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.