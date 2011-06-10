Янукович требует перевести на казначейские счета все предприятия, предоставляющие админуслуги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует перевести все предприятия, предоставляющие административные услуги, на казначейские счета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге по результатам заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в администрации Президента.

Она отметила, что плата за предоставление административных услуг на сегодняшний день берут государственные предприятия, которые созданы как посредники на рынке и фактически «служат для выкачивания денег из населения и раскладывания по карманам абсолютно конкретных управленческих структур». В связи с этим, по словам первого замглавы АП, жестким требованием Президента является перевод всех предприятий, которые будут иметь право на предоставление административных услуг, на казначейские счета и перевод всех денег от административных услуг в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня поручил Генеральной прокуратуре вместе с Кабинетом министров проверить законность работы коммерческих фирм при государственных структурах. Он отметил, что сегодня в государстве нет четкого понимания количества административных услуг и того, какие структуры имеют или могут их предоставлять.

19 мая в Ужгороде В. ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости в 10 раз сократить количество предприятий по предоставлению услуг в разрешительной сфере, уточнив, что в Украине действует 12 тысяч таких предприятий.

Также 19 мая т.г. заместитель министра юстиции Украины Инна ЕМЕЛЬЯНОВА сообщила, что Министерство юстиции Украины разработало и направило на рассмотрение Кабинета министров проекты закона "Об административных услугах" и административно-процедурного кодекса, направленные на урегулирование процедуры предоставления административных услуг.

Законодательное урегулирование предоставления административных услуг является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом и Советом Европы.