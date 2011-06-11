Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что налоговая и таможенная службы будут реформированы до осени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире программы «Шустер Live».

«Президент настроен очень решительно и, так сказать, он и меня подталкивает в этом направлении относительно реформирования налоговой и таможенной службы, то есть тех фискальных органов, на которые сейчас поступает много жалоб», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Я думаю, мы с этим заданием справимся, и в ближайшее время, до осени, серьезные решения относительно реформирования этих служб будут сделаны», - добавил премьер.

Он подчеркнул, что после реформирования налоговая и таможенная службы будут работать на принципах партнерства с бизнесом, а не заниматься исключительно фискальными мероприятиями.