Таможенную и налоговую службы возглавит Хорошковский?

Таможенную и налоговую службы могут объединить под руководством нынешнего главы СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

По информации газеты «Зеркало недели. Украина», в настоящее время в Кабинете министров существует два стратегических подхода к реформе Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Украины.

В частности, существуют вполне консервативные проекты, поданные самими ГТСУ и ГНС. Но есть и совершенно революционные планы модернизации таможни и налоговой путем создания единого фискального органа на их базе.

Очевидно, отмечает издание, что Минфин с такой объединенной таможенно-налоговой службой нынешнему министру финансов Федору ЯРОШЕНКО вряд ли доверят. В кулуарах по-прежнему кандидатом №1 на этот пост называют В.ХОРОШКОВСКОГО.

Таким образом, под эгидой Минфина может быть создана одна структура, которая наделяется полномочиями как планирования бюджета, контроля всех финансовых потоков страны, так непосредственно и выполнения поставленного перед собой плана. При этом газета напоминает, что в рамках административной реформы в состав Минфина уже включена Государственная финансовая инспекция.

«Обсуждение проекта реформ идет не первый месяц и заходит в тупик отчасти из-за противостояния между главой СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ и главой Гостаможни Игорем КАЛЕТНИКОМ. Глава налоговой - Виталий ЗАХАРЧЕНКО - является ставленником сына Президента Александра ЯНУКОВИЧА, и значимое место он может сохранить за собой хоть в модернизированной налоговой, хоть в объединенной таможенно-налоговой службе», - пишет издание.

Как отмечается в статье, даже если в угоду коалиционным договоренностям и личным связям И.КАЛЕТНИК и сохранит за собой пост руководителя таможни, то под контролем В.ХОРОШКОВСКОГО это руководство станет чисто номинальным, поскольку перед Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ за контроль финансовых потоков должен кто-то один.

«Неудивительно, что в последнее время отношения между В.ХОРОШКОВСКИМ и И.КАЛЕТНИКОМ резко обострились. Не будет преувеличением сказать, что СБУ и Гостаможня ведут в настоящий момент ожесточенную межведомственную войну. У СБУ в данном случае - куда большие возможности», - подчеркивает издание.