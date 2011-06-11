Украина разместила 5-летние еврооблигации на 1,25 млрд. долл.

Украина разместила еврооблигации на сумму 1,25 млрд. долларов США с доходностью 6,25% годовых и сроком обращения 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в компании «ВТБ Капитал», занимавшейся размещением бумаг.

В компании отметили, что в сделке приняли участие более 200 инвесторов. Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности с 6,375% до 6,25% и увеличить объем займа с 1 до 1,25 млрд. долл.