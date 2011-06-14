Число претендентов на пост главы МВФ сократилось до двух кандидатур
Совет директоров Международного валютного фонда сократил число претендентов на пост главы организации до двух кандидатур.
Борьбу за назначение продолжат министр финансов Франции Кристин ЛАГАРД и руководитель Центробанка Мексики Аугустин КАРСТЕНС, сообщает Би-Би-Си.
Отбор кандидатов на пост главы организации начался в мае. Сначала на высокий пост претендовали представители Израиля, Германии, Италии, Турции, ЮАР, Мексики и Великобритании
Теперь, когда претендентов осталось двое, в МВФ заявляют, что рассчитывают завершить процедуру выбора нового руководителя к 30 июня.
Согласно правилам, кандидатура главы Международного валютного фонда должна быть утверждена исполнительными директорами этой организации. Они же, в свою очередь, назначаются или избираются на этот пост государствами-членами МВФ.
Начиная с 1944 года, все 10 исполнительных директоров МВФ были европейцами, склонными видеть на посту главы МВФ тоже европейца.
Именно поэтому многие аналитики прогнозируют, что верх одержит француженка К.ЛАГАРД.
Ее кандидатура с самого начала обсуждения вопроса о возможной смене главы МВФ получила поддержку многих европейских политиков.
Место главы МВФ освободилось после того, как его бывший руководитель Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в США в изнасиловании и находящийся под домашним арестом, добровольно ушел в отставку.