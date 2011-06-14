ЕС будет создавать только двусторонние ЗСТ со странами «Восточного партнерства» - Фюле

Брюссель. Европейский Союз планирует создавать только двусторонние зоны свободной торговли со странами «Восточного партнерства».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

«ЕС сейчас ведет переговоры о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с Украиной. На этот момент у нас нет планов создать более широкую зону свободной торговли среди нескольких стран-участниц «Восточного партнерства», - сказал он.

При этом комиссар отметил, что целью Евросоюза и в двусторонних, и в многосторонних отношениях со странами «Восточного партнерства» является сокращение торговых барьеров и продвижение региональной экономической интеграции.

Как сообщал УНИАН, с мая 2009 года ЕС начал программу «Восточное партнерство», направленную на развитие отношений с шестью странами - восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Партнерство предполагает создание зон свободной торговли между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства», а также осуществление программ двустороннего и многостороннего сотрудничества.

25 мая этого года Еврокомиссия представила коммюнике для Совета ЕС и Европарламента «Новый ответ изменяющемуся соседству», в котором содержится новая стратегия развития отношений с восточными соседями ЕС.