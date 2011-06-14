Fitch предупреждает: к Украине может ослабнуть доверие

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд. долл. с погашением 17 июня 2016 г. рейтинг «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН. Согласно сообщению, еврооблигации имеют купонную ставку 6,25%. Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной валюте со «Стабильным» прогнозом.

Fitch подтвердило рейтинги Украины 15 сентября 2010 г. после повышения ее долгосрочных рейтингов с уровня «B-» до «B» 6 июля 2010 г. Эти рейтинговые действия отражали выход Украины из серьезного кризиса, возобновление экономического роста, более низкую финансовую волатильность, повышение политической стабильности после президентских выборов 2010 г. и соглашение с МВФ о программе объемом 15,6 млрд. долл.

«Экономический рост продолжается, валютные резервы увеличиваются, а государственные финансы показывают более хорошие результаты, чем ожидалось по бюджету. В то же время, правительство задерживается с реализацией мер согласно кредитному соглашению с МВФ, в частности, с осуществлением пенсионной реформы и повышением цен на природный газ», - отмечается в сообщении.

Кроме того указывается, что все еще неясно, когда реализация соглашения с МВФ вернется в обычный режим. В случае если не удастся провести эти ключевые реформы в сфере государственного финансирования и сохранить доступ к кредитованию от МВФ, произойдет ослабление доверия, и страна лишится финансирования, которое помогло бы ей осуществить увеличившиеся выплаты по внешнему долгу в 2012-2013 гг.

Fitch считает, что сохраняется значительный риск, связанный с потребностями во внешнем и бюджетном финансировании, с качеством активов банковской системы и реализацией стабильной и последовательной макроэкономической политики, а также с уязвимостью страны к негативным потрясениям.