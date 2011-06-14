Международный валютный фонд (МВФ) не видит оснований для дефолта Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в ходе «Raiffesen Private Wealth Forum, Форум владельцев частного капитала».

Он отметил, что несмотря на то, что Украина в значительной мере пострадала в результате кризиса 2008 года, своевременные действия о стороны власти помогли минимизировать негативные последствия для экономики.

«Дефолт, о котором говорили, он не случился, и действительно это произошло, как я полагаю, благодаря должной политике. Если вы посмотрите на рейтинговые агентства и рейтинги, то они говорят о способности платить и решимости платить. В части госдолга, я бы сказал, что он значительно увеличился за последние два года, но все же не настолько высок - где-то 40% ВВП, и здесь я не вижу причин для дефолта», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом он не стал давать прогнозы относительно того, сможет ли Украина до конца года выполнить предусмотренные программой сотрудничества с МВФ требования, в частности, принять документы, необходимые для проведения пенсионной реформы. По его мнению, вопрос о том, когда будут выполнены эти требования, нужно задавать украинским властям, только от их решений зависит скорость проведения реформ, а соответственно, и получение Украиной очередного транша кредита МВФ.

«Вероятность того, что Украина получит новый транш от МВФ, она связана с проведением реформ, - сказал М.АЛЬЕР. - Мы четко обозначили реформы и объяснили, почему их нужно провести. У вас страна, где 18% ВВП тратится на пенсии, а это один из самых высоких показателей в мире».

Он подчеркнул, что в проведении реформ должна быть заинтересована сама Украина.