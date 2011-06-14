Гостаможслужба увеличила перечисления налогов в бюджет на 50%

В январе-мае 2011 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в Государственный бюджет почти 40 млрд. грн. налогов, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В бюджет дополнительно поступило 8,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК.

«…При том что товарооборот Украины за 5 месяцев составил почти 60 млрд. долларов», - добавил он.

«Рост налогооблагаемого импорта за 5 месяцев составил почти 12%, а рост поступлений в Госбюджет - более 24%. В целом план Минфина за 5 месяцев 2011 года перевыполнен на 5%», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По его словам, только в мае текущего года в Госбюджет поступило на 1,5 млрд. грн. налогов больше, чем было установлено Госбюджетом. По мнению председателя Гостаможслужбы, в июне динамика к росту поступлений будет расти. «В июне эта динамика имеет тенденцию к росту, и мы ожидаем, что Гостаможслужбой будет перечислено около 10 млрд. грн., что также перевыполнит план Минфина на 1,5 млрд. грн.», - сказал он.

Также И.КАЛЕТНИК отметил увеличение условно начисленных налогов Гостаможслужбой. «Если у нас налогооблагаемый импорт составляет 20 млрд. долларов, то неналогооблагаемый – 11,3 млрд. долларов. С этих 11,3 млрд. долларов Гостаможслужба условно начислила налогов около 19 млрд. грн. Сюда вошел природный газ (10 млрд. грн.), сюда вошли лекарственные препараты… договор о свободной торговле…», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По его словам, в текущем году сумма условно начисленных налогов увеличилась в 3,5 раза по сравнению с январем-маем 2010 года.