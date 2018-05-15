Автокредитование: рынок на переломе?

Владельцы авто жалуются на качество дорог, пешеходы - на дискомфорт в общественном транспорте. Если проблема бездорожья находится в компетенции городских властей и автодора, и к Евро-2012 они обязаны ее решить за счет госбюджета, то изыскание средств на приобретение автомобиля - личная головная боль покупателя. Несмотря на возобновление услуги автокредитования рядом банков, авто по-прежнему остается для большинства граждан недоступной роскошью. Что может переломить ситуацию в пользу покупателя?

Традиционно лето - пиковый сезон покупки автомобилей. В нынешнем году развитие рынка автокредитования бурным не назовешь, тем не менее, многие банки возвращаются к этой услуге, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса. Несколько банков готовы выдавать автокредит даже без первоначального взноса, правда, это касается только клиентов с идеальной кредитной историей. Учитывая ограниченное количество таких заемщиков, лояльные программы на практике вряд ли получат широкое распространение.

«На сегодня банки более охотно кредитуют новые иномарки, хотя можно подобрать кредит на отечественное, китайское и даже на подержанное авто. Разница с новой машиной лишь в первоначальном взносе и увеличенной кредитной ставке на 1-2%, - отмечает Валентина Брожик, директор по розничному бизнесу Надра банка. - Диапазон ставок по автокредитам на начало июня составил 25-40% в национальной валюте. При этом срок кредитования - от 3 до 7 лет. Чем выше первый взнос, тем меньше срок кредита».

По ее данным, банки предлагают желающим приобрести иномарку в кредит первоначально внести 15-30% стоимости авто. Средний уровень ставки - 16-21%. Срок кредитования - 5-7 лет. При этом есть также предложения банков, в которых при номинальной ставке 0-0,01% реальная ставка, то есть та, которую покупатель должен будет вносить, достигает 10-12%.

«При покупке отечественного или китайского авто первоначальный взнос в большинстве банков выше и составляет 30-40% и даже 50%, - подчеркивает В.Брожик. - Срок кредитования 3-7 лет. Ставка - от 0% (при реальной - 9,84%) до 21% (при реальной - 21,6%)».

Благодаря партнерским программам с дилерами банки все чаще предлагают льготные условия кредитования, в т. ч. снижение процентных ставок для клиентов. В настоящее время в нескольких крупных банках действуют акции, в рамках которых приобретающим авто стоимостью от 100 тыс. грн., независимо от страны-производителя, кредит выдается без комиссии.

В свою очередь, первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья Синявская отмечает, что на рынке кредитования физических лиц ситуация несколько изменилась, в частности, появились предложения банков на покупку автомобилей по кредитам с нулевым авансом, хотя пока их немного.

По ее словам, предложения по кредитованию сроком на 1-5 лет есть практически у всех банков, семилетние предлагают лишь немногие. Ставки же остались в большинстве без изменений. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9 до 14,99% годовых; 3 года – от 15,49 до 21%; 5-7 лет - от 15,8 до 21%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8 до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 0,3 до 3% от суммы.

Учитывая среднемесячное жалование украинца - 2,4 тыс. грн. (по последним данным Госкомстата Украины), акционная цена на авто неподъемна для рядовых граждан.

Впрочем, по мнению В.Брожик, существующая на сегодня ситуация с кредитованием может измениться вследствие принятия закона, запрещающего выдачу и получение потребительских кредитов в иностранной валюте. Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №7351 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг», который получил поддержку 251 народного депутата.

«Данный законопроект защищает интересы кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг, - пояснила В.Брожик. - Отмена кредитования в иностранной валюте будет способствовать укреплению национальной валюты и снижению долларизации экономики страны. Из-за высокого уровня инфляции банки теряют доходы при кредитовании в национальной валюте, что не способствует увеличению объема кредитования». По мнению финансиста, поддержка стабилизации гривни на государственном уровне обуславливает тенденцию снижения процентной стоимости за пользование кредитами для населения.

Евгений Мазур