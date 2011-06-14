НБУ ужесточил меры воздействия на банки за просроченную задолженность по рефинансированию

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры воздействия на банки, которые имеют просроченную задолженность по рефинансированию.

Это предусмотрено постановлением НБУ №134, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Документом вносятся изменения в Положение о регулировании Нацбанком ликвидности банков Украины, которые вступят в силу с 17 июня 2011 года.

В частности, НБУ расширил свои полномочия по списанию в бесспорном порядке всей задолженности с корреспондентского счета не только банка – должника, но и его филиалов, которые работают в Системе электронных платежей Национального банка по отдельным корсчетам.

Регулятор также предоставил себе право осуществлять списание средств с корреспондентского счета банка до полного погашения задолженности. В ныне действующем варианте существует ограничение, согласно которому НБУ имеет право осуществлять списание средств с корсчета только на протяжении 10 рабочих дней с дня возникновения просроченной задолженности.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на 23 мая 2011 года, задолженность по кредитам рефинансирования, предоставленного Нацбанком, имеют 47 банков на общую сумму 67 млрд. грн.