ВБ недоволен темпами проведения реформ в Украине

Всемирный банк недоволен темпами проведения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе «Raiffesen Private Wealth Forum, Форум владельцев частного капитала» сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

«Мы в принципе довольны программой реформ, но мы недовольны той скоростью, с которой они проводятся. Мы считаем, что действия правительства несколько непоследовательны и противоречивы в отношении того, что написано в программе. Проведение реформ постоянно переносится по сравнению с графиком, который был предусмотрен», - отметил М.РАЙЗЕР.

В тоже время он подчеркнул, что сама власть «понимает этот разрыв и пытается двигаться вперед».

«Я не говорю, что реформы это просто, когда мы говорим о пенсионной реформе, повышении тарифов, это непросто для любой страны, но это важно и нужно. И я бы не сказал, что это вся область реформ, есть и много других направлений, реализовать которые намного проще, и это прежде всего дерегулирование», - сказал М.РАЙЗЕР.