Межбанк: закрытие торгов - 7,9865/7,9890 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9865/7,9895, к 12:00 цены повысились 7,9890/7,9905. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 7,9865/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2863/65, к 12:00 цены поднялись 0,2866/68. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8700 (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4380/1,4470. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5380/11,5480, к 12:00 цены ушли вверх 11,5475/11,5535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до уровня 11,5205/11,5265.