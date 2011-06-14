МВФ прогнозирует замедление роста ВВП РФ до уровня ниже 4%

Москва. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста ВВП Российской Федерации в среднесрочной перспективе до уровня ниже 4%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава миссии МВФ в РФ - заместитель директора Европейского управления МВФ Юха КАХОНЕН.

По его словам, высокие цены на нефть создают хорошие возможности для России по осуществлению реформ и повышению экономического роста. Однако проводимая ныне политика представляется недостаточно амбициозной и сосредоточенной на нужных направлениях.

«При продолжении осуществлении нынешней политики по нашим прогнозам рост в нынешнем году составит 4,8%, в следующем году - 4,5%, а в среднесрочной перспективе снизится до уровня менее 4%», - сказал Ю.КАХОНЕН.

По его словам, инфляцию в РФ на текущий год МВФ прогнозирует в 8%, в следующем году - 7,2%.

Он подчеркнул, что РФ могла бы достичь гораздо более высоких результатов - на уровне 6%, если бы проводила необходимые реформы.

Ю.КАХОНЕН также отметил, что МВФ прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2011 году в размере 1% ВВП, в 2012 году - на уровне около нуля.

По его словам, отток капитала из РФ продолжится в 2011 году. Он отметил, что одними из ключевых причин оттока капитала из РФ является политическая неопределенность в преддверии президентских выборов, а также неблагоприятный инвестиционный климат.