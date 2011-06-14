Отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось в 2,2 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2011 года составило 3 млрд. 829,2 млн. долл., что в 2,2 раза больше, чем в январе-апреле 2010 года (1 млрд. 762,8 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. экспорт товаров составил 20 млрд. 985 млн. долл. (на 44,4% больше показателя за январь-апрель 2010 года), импорт – 24 млрд. 814,2 млн. долл. (на 52,3% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,85 (в январе-апреле 2010 года – 0,89).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 203 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-апрелем 2010 года увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 7,2% до 7,4%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 6%, жиров и масел животного и растительного происхождения — с 5,1% до 5,9% руд, шлаков и золы – с 4% до 5,5%, изделий из черных металлов — с 3,4% до 4,6%, продуктов неорганической химии — с 2% до 2,5%, семян и плодов масличных растений - 1,1% до 2,5%, удобрений — с 2,1% до 2,4%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 30% до 29,1%, механических машин — с 6,6% до 5%, электрических машин — с 4,6% до 4,2%, зерновых культур — с 6,1% до 3,2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 32,8% до 38%, механических машин — с 6,5% до 7,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,8% до 6%.

Вместе с тем, уменьшилась доля полимерных материалов, пластмасс – с 4,2% до 4%, фармацевтической продукции – с 4,3% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,6% до 2%, руд, шлаков и золы – с 3% до 1,5%.

По данным Госкомстата, в апреле 2011 года экспорт товаров увеличился против апреля 2010 года на 33,2% и составил 5 млрд. 604,7 млн. долл., импорт – на 36,8%, до 6 млрд. 297,7 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам апреля текущего года составило 693 млн. долл. (в апреле 2010 года оно также было отрицательным – 396,2 млн. долл.).