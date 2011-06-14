Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в мае составило 127,2 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в мае т.г. составило 127,2 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 1338,5 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 493,2 млн. евро, 256 млн. австралийских долларов, 215 млн. фунтов стерлингов.

В мае Нацбанк из резервов продал 1211,3 млрд. долл. США.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 23606,7 млн. долл.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 3994,1 млн. долл. США, в т.ч.: банки купили у населения 1549 млн. долл. США, продали – 2445,1 млн. дол. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 32,7 млн. долл. США и на 31 мая 2011 года составляли 17344,8 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка в мае 2011 года уменьшились на 1,3%, с начала года - увеличились на 9,5% - до 37 млрд. 867,48 млн. долл.