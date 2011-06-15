Репутация Украины на международном рынке существенно улучшилась – Азаров

Размещение Украиной еврооблигаций повысило рейтинги и доверие к стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«Поэтому когда мы говорим о выпуске наших еврооблигаций, и как только мы открываем так называемую книгу, то есть приглашаем инвесторов прийти к нам и предоставить свои средства, у нас заявок на предоставление нам кредита гораздо больше, чем наши потребности», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что репутация Украины на международном рынке существенно улучшилась, возросло доверие к стране, повысились ее рейтинги. В связи с этим Н.АЗАРОВ подчеркнул, что дефолт Украине не угрожает.

"Мы занимаем денег ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы погасить более дорогие заимствования предыдущих лет, и не накладывать это бремя на наших людей сегодня", - сказал Н.АЗАРОВ.