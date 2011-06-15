Moody's может понизить рейтинги банковских групп Credit Agricole, BNP Paribas и SocGen

Международное рейтинговое агентство Moody`s поместило рейтинги французских банковских групп Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства. В частности, могут быть понижены индивидуальные рейтинги финансовой устойчивости компаний, их долгосрочные долговые и депозитные рейтинги. Агентство в то же время подтвердило краткосрочные рейтинги групп.

В настоящее время Credit Agricole имеет приоритетный долгосрочный рейтинг"Aa1", BNP Paribas - "A1", Societe Generale - "A2". Все эти рейтинги могут быть понижены.

Moody`s отмечает, что при принятии решении о дальнейших рейтинговых действиях (понижении или подтверждении рейтингов) аналитики будут руководствоваться прежде всего тем, насколько сильно может отразиться на положении перечисленных французских групп возможное ухудшение ситуации в Греции. Пересмотр рейтингов SocGen также зависит от вероятности предоставления группе финподдержки со стороны правительства, передает РИА Новости.

Греция в середине прошлого года была фактически спасена от дефолта пакетом кредитов от стран еврозоны и МВФ в обмен на программу "затягивания поясов". МВФ и партнеры по еврозоне одобрили предоставление Греции кредитов общим объемом 110 миллиардов евро в течение трех лет. К началу июня 2011 года Греция в рамках внешней финансовой поддержки получила займов на 53 миллиарда евро.

Экономика страны находится в полосе затяжного долгового кризиса, на фоне которого международное агентство Standard & Poor`s в понедельник понизило кредитные рейтинги Греции до уровня "ССС"с "В"с "негативным"прогнозом. В агентстве предупредили, что затягивание выплат по долгам может привести страну к дефолту.

ЕЦБ и ведущая экономика ЕС Германия не могут найти единого решения о дальнейших методах финансовой поддержки Греции. Правительство Германии предлагает расширить частные инвестиции, в том числе крупнейших банков, тогда как ЕЦБ выступает против этого шага, полагая, что кризис может распространиться на другие экономики еврозоны.