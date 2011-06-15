На сегодняшних торгах евро и фунт могут продолжить рост против доллара - эксперт

На торгах в среду, 15 июня, евро и фунт могут продолжить рост против доллара, стремясь достичь, соответственно, уровня 1,4550 и 1,6450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. Но это произойдет, по их словам, на фоне выхода позитивной статистики из США.

Как отмечают аналитики, в случае же выхода негативной статистики, стремление к риску у участников рынка поугаснет, а это может отрицательно сказаться на движениях европейских валют. Для пары доллар/франк наиболее актуальным будет диапазон 0,8400-0,8500, для пары доллар/иена – 80,20-81,00.

В среду участникам рынка стоит обратить внимание на такие важные данные, как уровень безработицы в Великобритании, изменение объёма промышленного производства еврозоны, чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а также индекс потребительских цен в США, отмечают в FOREX CLUB в Украине.