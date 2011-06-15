Изменения в бюджет позволят улучшить уровень жизни людей - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что изменения, внесенные в Государственный бюджет на текущий год, позволят улучшить уровень жизни людей, макроэкономическую стабильность и поддержат внутренний рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

Он подчеркнул, что изменения в бюджет позволят существенно увеличить социальные расходы.

«За счет этого до конца года в 4 раза, а не в два, как планировалось, будут повышены заработные платы бюджетникам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что существенно увеличены капитальные расходы, что позволит быстрее создавать новые рабочие места.

Также он подчеркнул, что изменениями в госбюджет дефицит бюджета сокращен на 3,5 млрд. грн., что является шагом для увеличения финансовой стабильности в стране.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Данным законом предусмотрено увеличение доходов бюджета на 2011 год на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тыс. грн., а расходов на текущий год - на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тыс. грн.