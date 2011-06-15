Тигипко: транш МВФ ожидается в августе, если пенсионную реформу примут до конца текущей сессии

В случае если Верховная Рада до конца текущей сессии примет закон о пенсионной реформе, то решение о выделении очередных траншей МВФ можно ожидать в начале августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в среду на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

При этом он отметил, что прибытие миссии МВФ, на работу которой понадобится около недели, возможно в конце июля “и где-то в начале августа мы можем иметь решение совета директоров Международного валютного фонда”.

С.ТИГИПКО напомнил, что, кроме пенсионной реформы, МВФ выдвигает требование для продолжения сотрудничества по ликвидации дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”. По его словам, правительство не нашло другого метода решения этой проблемы, кроме повышения цен на газ.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.