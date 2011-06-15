ГНСУ изучит возможность введения электронного документооборота с налогоплательщиками

В ближайшее время Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена начать изучение вопроса о введении электронного документооборота между налогоплательщиками и ГНСУ, так называемого «налогового кабинета».

Об этом в среду, 15 июня, в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

«Есть ряд инноваций, которые мы сегодня будем реализовывать, это общение через Интернет, это возможности «налоговых кабинетов». Плательщик заходит на сайт, у него удобная программа, которая позволяет ему видеть свой лицевой счет, видеть все формы деклараций, программа, которая помогает заполнить эти декларации. Соответственно платежи он может провести через виртуальный личный кабинет», - отметил он, комментируя итоги консультаций между украинскими и французскими налоговиками.

По словам А.КЛИМЕНКО, на сегодня такая услуга для налогоплательщиков является востребованной и «мы будем внедрять сегодня этот достаточно интересный опыт в своей работе».

Также он отметил, что в Украине более 60% предприятий предоставляют налоговую отчетность в электронном виде: «И она (отчетность – УНИАН) сегодня будет только совершенствоваться. Мы будет делать информационные технические продукты, которые будут нам позволять наращивать этот процент».

Как рассказал А.КЛИМЕНКО, сейчас возможности усовершенствования электронной отчетности рассматривает рабочая группа. «Сегодня работает рабочая группа и в ближайшее время мы будем достаточно широко изучать этот вопрос, потому что мы хотим максимальное количество налогоплательщиков вовлечь в эту работу», - отметил он.