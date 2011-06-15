За 10 лет доля стран СНГ в мировом ВВП выросла в три раза - исследование

Москва. За последние 10 лет доля стран СНГ в мировом ВВП выросла в три раза.

Как сообщил УНИАН в среду, 15 июня, руководитель пресс-службы Международной организации кредиторов (WOC) Сергей ДУБНОВЕЦ, об этом свидетельствуют результаты исследования WOC.

«Мировой ВВП с 2000 по 2010 год возрос почти вдвое - с 32,2 трлн. до 62,9 трлн долл., развитые страны увеличили валовой продукт лишь на 61%, а вот экономика стран СНГ возросла в 5,5 раз - с 349 млрд. до 1,93 трлн. И прогнозы МВФ по странам СНГ оптимистичны – показатель может вырасти еще вдвое за следующие 6 лет, в то время как ВВП в мире за этот период увеличится лишь на 44%», - сказал С.ДУБНОВЕЦ.

По его словам, ВВП, подсчитанный по паритету покупательской способности (ППС): показатель на душу населения в странах СНГ в 2007 году обогнал среднемировой и демонстрирует дальнейший рост.

«Рассмотрение показателя ВВП ППС снова говорит в пользу развивающихся стран - 4,2% против 3,1% от ВВП по текущим ценам, оставался стабильным. Очевидно, что это очень позитивная динамика: покупательская способность развивающихся стран возрастает. В странах с развитой экономикой ситуация обратная, и доля ВВП ППС ниже, чем доля ВВП по текущим ценам: 52,3% против 66% в 2010 году", - отметил С.ДУБНОВЕЦ.

«В данном исследовании мы также рассмотрели такой важный показатель как ВВП ППС на душу населения. Средний показатель по миру в 2010 году составлял 10,9 тыс. долл. По данному показателю страны с развитыми экономиками находятся на гораздо более высоком уровне – 38,1 тыс. долл. А вот страны СНГ в 2007 году по ВВП ППС на душу населения «обошли» среднемировой показатель (в 2007 году: 10,7 тыс. и 10,1 тыс. долл. соответственно), и сейчас в СНГ он достиг 11,4 тыс. долл.», - добавил С.ДУБНОВЕЦ.

Он отметил, что рост объема инвестиций в мире за последние 5 лет составил 40%. «В развитых странах увеличение показателя сильно замедлилось в этот период и выросло лишь на 5%. Абсолютно другие цифры у развивающихся стран: в СНГ увеличение объема инвестиций составило 100%», - сказал представитель WOC.