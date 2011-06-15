Комитет Европарламента поддержал кандидатуру Драги на должность президента ЕЦБ

Брюссель.Комитет Европарламента по вопросам экономически и монетарных дел поддержал кандидатуру Марио ДРАГИ на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Комитета.

«За» проголосовали 33 депутата, против - 2, воздержались - 4.

М.ДРАГИ заменит нынешнего президента ЕЦБ Жан-Клода ТРИШЕ, срок полномочий которого заканчивается 31 октября.

Европарламент планирует в целом определиться со своим решением на сессии 23 июня.

Как сообщал УНИАН, Совет министров по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал назначить новым главой ЕЦБ М.ДРАГИ 17 мая.

М.ДРАГИ, 63 года, с 29 декабря 2005 года - управляющий Банка Италии, а также член управляющего и главного советов ЕЦБ.