Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9885-7,9900 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9865/7,9895, к 12:00 цены повысились 7,9880/7,9910. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9885/7,9900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2861/63, к 12:00 цены снизились 0,2857/59. К закрытию торгов цены повысились 0,2858/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9375 (+0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4371/73, а к 15:00 упали 1,4300/02. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4720/11,4795, к 12:00 цены ушли вниз 11,4240/11,4310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,4290/11,4340.