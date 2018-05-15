Азаров и Тигипко – у каждого свои "отношения" с МВФ?

Во власти большие проблемы – такое складывается впечатление после переваривания заявлений ее представителей. Видимо, раскручивание в СМИ публикаций о возможно скорой отставке правительства не лишено оснований.

Поводом еще раз поднять эту тему стало следующее. Премьер-министр Украины Николай Азаров 14 июня заявил, что Кабмин обратился к МВФ с просьбой отложить повышение тарифов на газ для населения. Как известно, по соглашению с Фондом, это является одним из условий получения очередного транша (как и пенсионная реформа, и «свобода» НБУ, и оздоровление Нафтогаза). При этом Николай Янович подчеркнул, что отложить вопрос нужно до упорядочивания сферы ЖКХ. Последнее эксперты прогнозируют не на ближайшую перспективу.

При этом премьер сказал, что правительство сейчас «наводит порядок в «Нафтогазе». По его словам, сокращение дефицита бюджета НАК позволит более взвешенно подойти к вопросу о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Может быть, и не идти на эти повышения. Во всяком случае, мы готовы свои выкладки специалистам МВФ положить на стол, вместе с ними разобраться. У нас есть все аргументы, чтобы решение было взвешенным», - отметил Н.Азаров.

А немногим ранее премьер заявил, что на сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных средствах МВФ. «Когда мы сегодня ведем переговоры с МВФ, мы исходим из абсолютно изменившейся ситуации. Во-первых, у нас нет никакой потребности немедленно получать кредиты МВФ. У нас достаточно ресурсов, чтоб самим расплачиваться по своим внешним обязательствам. Это первое и самое главное», - сказал Н.Азаров. Он не забыл упомянуть, что «постоянный диалог» с Фондом продолжается.

Если вспомнить о грядущих выборах в парламент, то стопор с непопулярными реформами, на которых настаивает МВФ, вполне понятен. Но в этом вопросе мнения членов Кабмина (а ведь команда, как демонстрируется для электората, сплоченная как монолит) не совпадают. Иначе как можно прокомментировать еще одно заявление, сделанное 15 июня. Вице-премьер-министр Сергей Тигипко отметил, что в случае принятия ВР до конца текущей сессии закона о пенсионной реформе, решение о выделении очередных траншей МВФ можно ожидать в начале августа.

Кстати, он также заявил, чтобы снять сомнения у депутатов, Кабмин готов отказаться от ограничения максимальных пенсий для ранее назначенных (по его словам, на сегодняшний день пенсии, которые превосходят устанавливаемое проектом закона ограничение (десять прожиточных минимумов или 7640 грн.) получают 14412 человек).

При этом он уточнил, что прибытие миссии МВФ, на работу которой понадобится около недели, возможно в конце июля, “и где-то в начале августа мы можем иметь решение совета директоров Международного валютного фонда”.

Похоже, премьер не знает, что происходит в переговорном процессе?

И самое главное. С.Тигипко напомнил, что, кроме пенсионной реформы МВФ выдвигает требование ликвидировать дефицит бюджета «Нафтогаза», а правительство не нашло другого принципа решения этой проблемы, кроме как повысить цены на газ…

Итак, что мы имеем. Совершенно противоположные заявления, причем первых лиц государства. Спрашивается, так нам нужны деньги МВФ, или нет? Если да, то реформы понятны, если нет, то зачем кипишь…

Как отметил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, «катастрофы в том, что очередной транш МВФ не будет получен, я, собственно, не вижу. Мне кажется, что определенную динамику экономика набрала и есть основания ожидать, что Украина могла бы попробовать профинансировать свои внешние обязательства из определенных альтернативных источников, например, путем привлечения инвестиций и т.д. Я не думаю, что это катастрофически и критически, но так сложилось, что если программу начали, то сейчас желательно ее выполнять, по крайней мере, в текущем году».

Эксперт считает, что в условиях, когда Украина заключила соглашение с МВФ, а впоследствии оно будет отменено, данный факт будет негативным импульсом. Например, это может на определенный период времени ухудшить в целом доверие к финансовой стабильности государства, соответственно, ухудшить инвестиционный имидж. Во-вторых, в текущем году нужны средства для обслуживания внешнего долга, «поэтому транши от МВФ были бы не лишними». В-третьих, эксперт считает, что даже если Украина захочет перекредитоваться путем выпуска еврооблигаций или за счет других заемщиков, то в любом случае снижение рейтинга из-за отмены соглашения с МВФ или затягивания его выполнения повысит стоимость этих займов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также подчеркивает - для Украины очень важно сейчас дружить с МВФ. Не столько имеет значение сумма кредита, сколько отношение Фонда к нашей стране. «Действительно, существующие золотовалютные резервы НБУ позволяют без особых проблем погасить в этом году государственные долговые обязательства. Правительству до конца года нужно отдать около 8 млрд. долл., а при золотовалютных резервах в 38 млрд. долл. это не будет сложно сделать. Но, проблема в другом. Зарубежные инвесторы очень внимательно смотрят на взаимоотношения МВФ и Украины. Как только они увидят, что Фонд отказался от транша, вложения в нашу экономику станут мизерными. С начала года они и так составили не более 900 млн. долл. Очень неохотно дают кредиты нашим компаниям и банкам. А если и предоставляют, то только краткосрочные и дорогие. В результате, приток валюты в Украину незначительный. И это в условиях, когда внешняя торговля у нас дефицитная. По официальной информации, на конец года отрицательное сальдо по текущему платежному счету может составить 5 млрд. долл.

В этой ситуации возникает риск, что НБУ для того, чтобы сэкономить резервы нужно будет девальвировать гривню. Поэтому без «дружбы» с МВФ, скорее всего, осенью курс будет уже 8,5 грн./долл. А если процесс затянется, то регулятору придется еще раз обратиться к девальвации, что крайне негативно скажется на экономике Украины и, прежде всего, на кошельках украинцев. На сегодня МВФ - единственная финансовая структура, которая может гарантировать стабильный курс доллара в Украине».

Остается подождать, чтобы определиться – кто в правительстве ближе к истине. Если обращение к ней там вообще присутствует…

Елена Быстрицкая (УНИАН)