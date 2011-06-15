Более половины предпринимателей никогда не имели проблем с уплатой налогов и отчетностью – опрос

Более половины (53,7%) украинских предпринимателей, принявших участие в опросе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), утверждают, что никогда не имели проблем с уплатой налогов и предоставлением отчетности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

У 33,6% предпринимателей «иногда возникают отдельные вопросы» по уплате налогов и предоставлению отчетности, а постоянно имеют проблемы во время выполнения налоговых обязательств 2,9% налогоплательщиков.

Подавляющее большинство (98,2%) предпринимателей одобрительно оценивают работу ГНСУ по налаживанию партнерских отношений с налогоплательщиками. В частности, работу налоговиков по налаживанию партнерства считают очень хорошей 22,9% респондентов, хорошей – 53,2%, удовлетворительной – 22,1%. Неудовлетворительными считают результаты деятельности ГНСУ в этом направлении 1,1% опрошенных.

Две трети (69%) налогоплательщиков ответили, что услуги по разъяснению налогового законодательства предоставляются своевременно и на высоком уровне. Каждый пятый (20,4%) заявляет, что качество консультаций его удовлетворяет. Полностью неудовлетворенными остались 0,4% опрошенных.

Относительно рассмотрения обращений граждан, то 68,6% предпринимателей заявили, что их обращения рассматривались своевременно и качественно. Между тем, 25,4% не смогли ответить, потому что никогда не посылали письменные заявления в ГНСУ. Однако 1,5% граждан считают, что ответы на вопросы носят формальный характер и не решают вопроса в сущности; 0,2% - вынуждены обращаться повторно или обращаться за помощью к органам налоговой службы высшего уровня.

На вопрос «Приходилось ли Вам в налоговых органах наблюдать случаи невнимательности, волокиты, грубостей, стоять в очередях?» 72,4% опрошенных ответили, что никогда; 16,3% отметили, что иногда с ними такое случалось; 2% ответили: «да, достаточно часто» и 1% избрали ответ: «да, постоянно». Не смогли ответить 8,3% респондентов.

Среди факторов, которые негативно влияют на авторитет налоговой службы, самым популярным ответом оказалась нестабильность налогового законодательства (29,4% респондентов). Также, по мнению налогоплательщиков, репутации налоговиков вредят частые изменения в законодательстве (16,1%), неоднозначное толкование норм налогового законодательства (12,4%), большие штрафные санкции (6,1%) и высокие ставки налогов (7,9%).

Опрос проводился в апреле-июне 2011 года во время взятия на учет субъектов предпринимательской деятельности, проведения семинаров, лекций для налогоплательщиков, заседаний «круглого стола» при участии предпринимателей, встреч с трудовыми коллективами. Налоговики предлагали гражданам заполнить анкету относительно оценки деятельности ГНСУ.

В целом было опрошено 46,619 тыс. респондентов разного возраста во всех регионах Украины.