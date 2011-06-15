ГНСУ перечислила в местные бюджеты 302,8 млн. грн. от лицензирования спирта, алкоголя и табака

В январе-мае 2011 года Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) перечислила в местные бюджеты 302,8 млн. грн. от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, от лицензирования производства поступило 106,6 тыс. грн. (плановые показатели перевыполнены на 38,6%), оптовой торговли – почти 54 млн. грн. (план недовыполнен на 8,4%), розничной торговли – 248,7 млн. грн. (план перевыполнен на 7,6%).

На 1 июня 2011 года действовало 194,887 тыс. лицензий. Из них на производство спирта – 60 лицензий, производство табачных изделий – 12, производство алкогольных напитков – 200, оптовую торговлю – 533, розничную торговлю – 194,082 тыс. лицензий.

В общий фонд Государственного бюджета в январе-мае т.г. поступило 305,224 млн. грн. (104,9% плановых показателей). В мае в общий фонд Госбюджета поступило 60,042 млн. грн. (113,6% плановых показателей).