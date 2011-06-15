Кабмин утвердил порядок предоставления госгарантий на стратегические проекты

Кабинет министров Украины (постановление от 9 июня т.г. №611) утвердил Порядок и условия предоставления в 2011 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования, привлеченным для реализации инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, имеющих стратегическое значение, и реализация которых будет способствовать развитию национальной экономики.

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, его действие не распространяется на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным под государственные гарантии в соответствии с Порядком инициирования, подготовки и реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 г. №1027. Кроме того, оно не распространяется на долговые обязательства «Укравтодора» по оплате введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии и обязательств субъектов хозяйствования и пр.

В то же время, государственные гарантии могут предоставляться для обеспечения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным резидентами Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и ГП "Государственная инвестиционная компания» для реализации ими инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, имеющих стратегическое значение, и реализация которых будет способствовать развитию национальной экономики, в том числе импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей.

Отбор проектов, которые предполагается реализовать на условиях финансовой самоокупаемости в полном объеме или частично за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии, проводится на конкурсной основе.

Согласно документу, объявление о проведении конкурсного отбора проектов размещается Министерством экономического развития и торговли в газете "Урядовый курьер" и на официальном веб-сайте министерства не позднее чем за 10 дней до его проведения.

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение и государственное предприятие "Государственная инвестиционная компания" осуществляют за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии, кредитование субъектов хозяйствования при условии предоставления ими встречных, безотзывных и безусловных гарантий банков, которые в течение последних трех лет соблюдают установленные Национальным банком обязательные экономические нормативы, или другого надлежащего обеспечения.

Процентная ставка по предоставленному кредиту не может быть ниже, чем ставка по заимствованиям, привлеченным под государственную гарантию.

Предприятие для участия в конкурсном отборе разрабатывает предложение по реализации проекта и направляет его центральному органу исполнительной власти, ответственному за формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере, в которой предполагается реализация проекта, для рассмотрения и принятия решения относительно его поддержки. Также потенциальный участник конкурса представляет проектное предложение вместе с решением о его поддержке на рассмотрение Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (в случае кредитования Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением или ГП "Государственная инвестиционная компания" - на рассмотрение этих организаций).