24 июня заработает Мониторинговый центр для отслеживания злоупотреблений таможенников

09:03, 16 июня 2011
Финансы
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24 июня Гостаможслужба откроет Мониторинговый центр для отслеживания злоупотреблений таможенников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил  председатель Гостаможслужбы Украины Игорь КАЛЕТНИК на заседании “круглого стола”, организованного Европейской бизнес-ассоциацией.

По его словам, открытие состоится в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Задача (Мониторингового центра – УНИАН) – ежедневная рутинная работа по мониторингу за таможенным оформлением”, - сказал И.КАЛЕТНИК.

Он отметил, что любой оператор рынка, в случае, если будет считать некорректными действия представителей таможенной службы, или незаконными выдвинутые требования, сможет позвонить по телефону в этот центр, который быстро будет реагировать на такие обращения.

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