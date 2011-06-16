24 июня заработает Мониторинговый центр для отслеживания злоупотреблений таможенников

24 июня Гостаможслужба откроет Мониторинговый центр для отслеживания злоупотреблений таможенников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Украины Игорь КАЛЕТНИК на заседании “круглого стола”, организованного Европейской бизнес-ассоциацией.

По его словам, открытие состоится в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Задача (Мониторингового центра – УНИАН) – ежедневная рутинная работа по мониторингу за таможенным оформлением”, - сказал И.КАЛЕТНИК.

Он отметил, что любой оператор рынка, в случае, если будет считать некорректными действия представителей таможенной службы, или незаконными выдвинутые требования, сможет позвонить по телефону в этот центр, который быстро будет реагировать на такие обращения.