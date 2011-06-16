Долговой кризис Европы косвенно окажет поддержку доллару - эксперт

На торгах в четверг, 16 июня, поддержка евро/доллар будет на уровне 1,4000, куда с высокой вероятностью пара направится в ближайшие дни. Однако не исключен и обратный сценарий, пара в четверг может отскочить от текущего уровня и скорректироваться на отметке 1,4270–1,4300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, долговой кризис Европы продолжит оказывать давление на единую валюту и косвенно оказывать поддержку доллару. Участникам торгов необходимо следить за новостным потоком, касающимся проблем Греции.

Фунт/доллар на данный момент находится ниже важного психологического уровня 1,6200 и на поддержке восходящего тренда с начала мая 2010 года, преодоление которого направит пару к 1,6000. Любой негатив из Европы окажет поддержку доллару, вследствие чего пара попадет под давление.

Доллар/франк и доллар/иена, скорее всего, снизят темп восходящего движения, так как они продолжают быть валютами-убежищами. Торговые уровни для франка – 0,8540–0,8600, для иены 81,00–81,50. Не стоит отметать альтернативный сценарий, по которому пары могут скорректировать восходящее движение последних дней. Ближайшее сопротивление для доллар/франка – 0,8480, для доллар/иены – 80,70, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.