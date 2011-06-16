Янукович прогнозирует в следующем году рост экономики Украины минимум на 6%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что в 2012 году рост украинской экономики составит не менее 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 15 июня во время совещания в Виннице.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в следующем году уже не будут вкладываться такие средства в инфраструктуру под Евро-2012, что позволит усилить рост экономики.

«Этот год и прошедший были очень загружены, так как отставание было, и сейчас мы едва вошли в график. Поэтому Евро в 2012 году даст нам немножко подзаработать денежек - с Божьей помощью. И в следующем году рост экономики ускорится. Мы видим, и по нашему прогнозу, что это будет 6% минимум, можете записать и проверить. Кто играет в букмекерских конторах - можем сыграть», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что по итогам 2011 года Украина будет иметь около 5% роста валового внутреннего продукта.