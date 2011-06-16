ВР предложат принять новый вариант "упрощенки"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает правительственный вариант изменений в Налоговый кодекс, касающийся упрощенной системы налогообложения, компромиссным и не требующим изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия нового участка автодороги в обход поселка Бабанка Черкасской области.

«Мы свой вариант, согласованный с предпринимателями, передали в Верховную Раду. Я считаю, что этот вариант компромиссный, устраивающий как правительство, так и предпринимателей. И я не вижу необходимости что-либо там существенно менять», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, правительство будет предлагать Верховной Раде принять изменения в Налоговый кодекс в том виде, в котором они предлагаются Кабмином.