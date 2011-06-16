Эксперты: наращивание отрицательного сальдо может привести к девальвации гривни

Эксперты считают, что наращивание отрицательного сальдо может привести к девальвации гривни.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», председатель Комитета экономистов Украины, соучредитель Центра социально-экономических инициатив Андрей НОВАК отметил, что действующее правительство повторяет ошибки предыдущего правительства в проведении внешнеэкономической политики.

Он предупредил об опасности повторения в Украине «сценария финансового срыва образца 2008 года, что привело к глубокой девальвации национальной денежной единицы - гривни».

По словам эксперта, внешнеэкономическая политика действующего правительства, как и политика предыдущего Кабинета Министров, превратила украинскую экономику из экспортоориентированной в импортозависимую.

Согласно официальным данным, заметил А.НОВАК, объем экспорта внешней торговли Украины товарами за январь-апрель 2011 года составил 20985 млн. долларов США, импорта - 24814,2 млн. долларов. То есть, во внешней торговле товарами за 4 месяца этого года сформировано отрицательное сальдо в -3,83 млрд. долларов, что вдвое больше, чем в прошлом году (сальдо -1,88 млрд. долларов) и послекризисном 2009 году (сальдо -1,94 млрд. долларов).

По его словам, хуже ситуация была только в 2008 году, когда предыдущее правительство за аналогичный период января-апреля умудрилось довести отрицательное сальдо торговли товарами до -7,38 млрд. долларов, за последующие 4 месяца увеличило его еще вдвое, чем спровоцировало осенью глубокую девальвацию гривни, которая в несколько раз превысила девальвацию основных европейских валют в результате мирового финансового кризиса.

«Нынешняя ситуация осложняется сформированным огромным государственным долгом и очень высокими темпами реальной инфляции, чего не было в кризисном 2008 году», - отметил А.НОВАК.

Центр социально-экономических инициатив считает необходимым обратить внимание правительства и Президента Украины на необходимость исправления негативного внешнеэкономического дисбаланса и предупредить о негативных последствиях девальвации национальной денежной единицы, которые будут иметь признаки цепной реакции.