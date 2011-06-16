Межбанк: открытие торгов - 7,9880/7,9910 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9880/7,9910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2833/35, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2830/11,2905. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4122/24 (среда — 1,4371/73).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу - 7,9890.