В Украине рост промпроизводства в мае к маю-2010 составил 8,6%, в январе-мае – 8,5%

В Украине рост промышленного производства в мае текущего года по сравнению с маем 2010 года составил 8,6%, в январе-мае 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае т.г. по сравнению с апрелем рост промпроизводства составил 0,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в мае т.г. против мая 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 8,1% (к апрелю т.г. – 4,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,2% (к апрелю т.г. – 7,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 10,4% (к апрелю т.г. – 2,8%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в мае т.г. по сравнению с маем 2010 года составил 8,7% (к апрелю т.г. – 2,1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2% (к апрелю т.г. – рост 5%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 14,7% (к апрелю т.г. – спад 3,7%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 18,6% (к апрелю т.г. – спад 0,3%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 0,5% (к апрелю т.г. – спад 16%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в мае т.г. против мая 2010 года составил 16,8% (к апрелю т.г. – 3,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 2,7% (к апрелю т.г. – 2,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 6,3% (к апрелю т.г. – 2,5%).

В химической и нефтехимической промышленности в мае т.г. против мая 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 21,2% (к апрелю т.г. – 1,1%), в том числе в химическом производстве – 27,1% (к апрелю т.г. – 0,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 1,5% (к апрелю т.г. – 4,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 5% (к апрелю т.г. – 7,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в мае т.г. по сравнению с маем 2010 года рост производства составил 6,4% (к апрелю т.г. – 1,2%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 18,9% (к апрелю т.г. – 0,8%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,7% (к апрелю т.г. – спад 4,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 19,1% (к апрелю т.г. – рост 9,4%), в производстве транспортного оборудования – 24,8% (к апрелю т.г. – 0,5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,4% (к апрелю т.г. – спад 12%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-мае 2010 года против января-мая 2009 года составил 12,9%.