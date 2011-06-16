ВР намерена внести изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в отдельные нормы Бюджетного кодекса, в частности, относительно расширения перечня городов, которые могут осуществлять местные внешние заимствования, упорядочения положений по предоставлению государственных и местных гарантий с усилением контроля Правительства за условиями и порядком предоставления местных гарантий, уточнения предельной величины местного и гарантированного местного долга. Также предусматривается внести изменения, касающиеся упорядочения составляющих бюджета развития местных бюджетов путем включения в его доходы налога на недвижимое имущество и средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, отнесения к его расходам платежей по выполнению обязательств по местным гарантиям и предоставления кредитов относительно реализации программ и мероприятий, возложенных на органы местного самоуправления.

Кроме того, предлагается приблизить с 1 января 2013 года до 1 января 2012 года вступление в силу норм статьи 40 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" относительно поступления в местные бюджеты средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта с направлением на создание и развитие отмеченной инфраструктуры.

Также планируется предусмотреть субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (за счет 14,6% доходов специального фонда государственного бюджета, которые являются источником финансирования дорожных работ) с определением прозрачного механизма ее распределения между местными бюджетами и порядка перечисления.

Планируется переименовать Государственное казначейство в Государственную казначейскую службу (с уточнением отдельных полномочий), Государственную контрольно-ревизионную службу в Государственную финансовую инспекцию.